В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

Ни один украинский военный не погиб в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение 24 мая, однако двое получили ранения.



Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в четверг.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако двое наших бойцов получили ранения в Чермалыке на мариупольском направлении вследствие враждебного обстрела", – сообщил он.



Украинская правда