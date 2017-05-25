Суд отпустил еще одного налоговика-коррупционера

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Четверг, 25 мая 2017, 13:04

Суд отпустили из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение вынесла судья Печерского районного суда Киева и постановила отпустить подозреваемого в зале суда.

Теперь отпущенный должен являться к следователя по каждому его требованию, а также сдать загранпаспорт.

Сторона обвинения просила для Циркуна арест на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в 31 миллион гривен.

 
Константин Циркун

Как сообщалось, ранее суд отпустил под залог еще двух бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.

Утром 24 мая всех трех фискалов задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.

Темы: налоги суд коррупция
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