Суд отпустил еще одного налоговика-коррупционера
Суд отпустили из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Такое решение вынесла судья Печерского районного суда Киева и постановила отпустить подозреваемого в зале суда.
Теперь отпущенный должен являться к следователя по каждому его требованию, а также сдать загранпаспорт.
Сторона обвинения просила для Циркуна арест на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога в 31 миллион гривен.
Как сообщалось, ранее суд отпустил под залог еще двух бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова и экс-главу Полтавской ГНС Задорожного.
Утром 24 мая всех трех фискалов задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.
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