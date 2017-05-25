Березенко из БПП хочет ограничить доступ журналистов к комитетам Рады

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко выступает за ограничение доступа средств массовой информации к заседаниям парламентских комитетов.

Об этом он сообщил журналистам, передают "Українські Новини".

"Возможно, это будет непопулярно звучать, я бы каким-то образом ограничивал присутствие прессы на заседаниях комитетов, как это принято во всем мире", - сказал он.

По его мнению, отсутствие прессы будет способствовать более эффективной работе комитетов.

Березенко считает, что пиар политических сил на заседаниях комитетов является одной из наибольших проблем парламента.

Как известно, в 2016 году миссия Европейского парламента по оценке потребностей рекомендовала Раде проводить заседания согласительного совета в закрытом для СМИ режиме.

Но спикер парламента Андрей Парубий тогда заявил, что таких изменений не будет.