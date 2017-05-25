Геращенко надеется, что пленных в ОРДЛО освободят в июне

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Четверг, 25 мая 2017, 13:28

Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко надеется, что Украина сделает все возможное, чтобы освободить из ОРДЛО пленных в июне.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг, 25 мая.

"Я надеюсь, что Украина сделает все для того, чтобы в июне мы сделали освобождение. Если этого не будет, полная ответственность на Кремле, на Москве, в России и на их марионетках в ОРДО и ОРЛО", - сказала Геращенко.

Кроме того, Геращенко заявила, что боевики хотят включить "убийц" в списки на освобождение.

"В списки освобождения заложников они, знаете, кого включают? Беркутовцев, которые убивали наших героев на Майдане, причастных к терактам в Одессе и Харькове. Эти преступники должны сидеть в тюрьме - они не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе", - заявила Геращенко.

"Также там есть несколько десятков человек, которые являются убийцами: убил жену в Запорожье, убил друга в Виннице. Они пытаются их освободить. Очевидно, что минский процесс - это не лавочка для освобождения всех подряд преступников", - добавила Геращенко.

Как сообщалось, в среду, 23 мая, на заседании гуманитарного подгруппы в Минске боевики заявили, что будут обсуждать списки на увольнение только с Виктором Медведчуком.

Также представители ОРДЛО отказали омбудсмену Валерии Лутковской в ​​просьбе посетить украинских заложников и тюрьмы на оккупированных территориях.

Олег Твердь, для УП

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