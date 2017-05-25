МинВОТ хочет признать заключенных ОРДЛО политзаключенными РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало законопроект о признании политическими заключенными лиц, заключение на неподконтрольных Киеву территориях.



Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции в четверг, передают Украинские Новости.

Отмечается, что проект закона направлен на правовое определение политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам в связи с их общественной или политической деятельностью на территориях, где органы государственной власти и местного самоуправления Украины временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

Ранее Министерство по оккупированным территориям заявило, что намерено инициировать создание фонда помощи политзаключенным в Крыму и членам их семей.

Ранее в МинВОТ заявили, что намерен инициировать создание фонда помощи политзаключенным в Крыму и членам их семей.

Также, в министерстве готовят рекомендации владельцам предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.