В пятницу в Украине будут преобладать дожди
В пятницу, 26 мая, в Украине ожидается преимущественно дождевая погода, только на юге и юго-востоке прогнозируют без осадков.
При этом температура воздуха, по прогнозу Украинского гидрометцентра, будет колебаться от 19 до 23 градусов, только на Буковине и Одещине днем может быть 18-20 градусов.
Над Украиной будут преобладать сильные дожди, слабый дождь с грозами прогнозируют в трех областях: ка Закарпатье, Львовщине и Киевщине.
Ночи будут холоднее на западе, чем на остальной части территории.
В субботу, по предварительному прогнозу, дожди с грозами накроют уже всю территорию страны, но в воскресенье станет ясно и начнется потепление.
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