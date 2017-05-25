Порошенко рассказал Трюдо о Донбассе и давление на Россию

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Четверг, 25 мая 2017, 15:38

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей.

Об этом в четверг сообщает сайт президента.

"Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и Большой Семерки дадут надлежащую оценку такой ситуации, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву. Премьер Трюдо заверил, что коалиция стран Большой Семерки и НАТО отдана поддержке Украины ", - говорится в сообщении.

Ранее Порошенко провел телефонные разговоры с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Как известно, саммит "Большой Семерки" состоится 26-27 мая 2017 года.

Украинская правда

Темы: Путин Канада Путин
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