Экс-чиновница Миндоходов избежала ареста за миллион гривен залога

Суд отпустил из-под стражи бывшего заместителя начальника харьковского облуправления Министерства доходов и сборов Татьяну Маслову под залог в 1 миллион гривен.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева на заседании в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что суд отказал военной прокуратуре в аресте подозреваемой с возможностью внесения залога в сумме 7 млн грн.

Согласно решению суда, избранная мера пресечения действует до 21 июля. Проживающая в Днипре Маслова должна оповещать суд и прокуратуру об изменении своего места пребывания и выполнять другие возложенные на нее судом обязательства, предусмотренные в таких случаях.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

После єтого суд отпустил под залог бывших руководителей налоговой – экс-начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Антипова, экс-главу Полтавской ГНС Задорожного, а также отпустил из-под стражи под личное обязательство экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.

В то же время экс-глава Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Сергей Шинкаренко оказался не готовым к залогу в 100 млн грн и получил 2 месяца ареста.