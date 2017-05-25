Суд выпустит под личные обязательства еще одного экс-налоговика

Печерский районный суд Киева обращаясь мера пресечения в виде особистом обязательства для экс-начальника Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрея Криволапова, задержанного в рамках антикоррупционной операции в среду, 24 мая.

Об этом говориться в решении суда в четверг, 25 мая, передает Інтерфакс-Україна.

В Печерском райсуда на ул.Крещатик сейчас решают вопрос об обрання меры пресечения для еще трех задержания.

Кроме того, в четверг запланировано восемь заседаний по другим задержанным в Печерском суде, расположенном в Крестовый переулке.

Как известно, в среду 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

24 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде залога бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному.

Также, 24 мая Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова.

В четверг, 25 мая, суд отпустили из-под стражи под личное обязательство задержанного по подозрению в коррупции экс-главу Государственной налоговой администрации Крыма Константина Циркуна.