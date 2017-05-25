Политзаключенными могут признать 60 украинцев

432 просмотра
0
Четверг, 25 мая 2017, 16:00

В случае принятия законопроекта о признании политзаключенными лиц, лишенных личной свободы российскими властями, таковыми могут быть признаны около 60 украинцев.

Об этом  сообщил министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш, передает Интерфакс-Украина.

"Речь идет о чуть более 40 человек, которые в целом учитывались нами в министерстве, и 22 человека, которые сейчас находятся (в заключении - ред.)", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

По словам министра, ведомство уже обратилось к Министерству финансов с просьбой заложить средства для социальных выплат политзаключенным, тем более, речь идет не о больших суммах для госбюджета.

При этом Черныш отметил, что надеется на принятие парламентом разработанного законопроекта о признании политзаключенных и выплаты им соцпомощи. "Мы соберем рабочую группу, выслушаем все предложения, имплементируем, и, я думаю, что уже на следующую сессию он может выть внесен", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц (МинВОТ) инициирует принятие законопроекта о признании политзаключенными лиц, лишенных личной свободы российскими властями.

В ведомстве отмечают, что в Украине сейчас отсутствует надлежащее регулирование признания политическими заключенными лиц, лишенных российской властью личной свободы по политическим мотивам. Также отсутствует порядок и условия оказания им государственной социальной помощи и льгот.

В частности, в проекте предлагается установить, что политзаключенными признаются граждане Украины, лишенные личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти РФ в связи с их гражданской или политической деятельностью, направленной на отстаиваниена территориальной целостности и национального единства Украины на территориях, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

Темы: политзаключенные Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сущенко просит Макрона помочь, от Путина ждут шага 22 мая 2017, 10:19
Политзаключенный Карпюк встретил день рождения за решеткой в России 22 мая 2017, 08:22
В Кремле ищут письмо девятилетнего сына Сущенко к Путину 19 мая 2017, 11:46
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-чиновница Миндоходов избежала ареста за миллион гривен залога
Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет
Кабмин не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с РФ - Омелян
Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков
Все новости
Музыка недели

Плейлист от музыкального критика Игоря Панасова

Внутренние правила Facebook

Порно, насилие, терроризм...