В Киеве задержали на взятке крупного чиновника из Генпрокуратуры

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Четверг, 25 мая 2017, 17:00

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке и задержали в Киеве замначальника одного из управлений ГПУ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что прокурор требовал от гражданина 3 тысячи долларов за то, чтобы дать указание органам досудебного расследования активизировать следственные действия в уголовных производствах, в которых человек является потерпевшим.

"Оперативники спецслужбы задержали заместителя начальника вблизи одного из зданий прокуратуры во время получения всей суммы взятки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

 
 

Как сообщалось, 25 мая стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке трех должностных лиц Киевской таможни. Они требовали 2,5 тысячи долларов от бизнесмена, который занимается экспортом товаров.

Украинская правда

Темы: взятка Генпрокуратура СБУ
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