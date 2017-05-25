Журналисты нашли только 3,8 млрд из 10 возвращенных, о которых отчитывалась ГПУ

183 просмотра
0
Четверг, 25 мая 2017, 17:12

У Генпрокуратуры нет качественной системы реального подсчета убытков государственного бюджета и возвращенных денег.

Об этом заявили в четверг, представляя результаты исследования, журналист Алексей Шалайский, нардеп Виктор Чумак и руководитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Чумак рассказал, что он обратился с запросом и получил от ГПУ судебные решения по 2016 год.

"Началась это дело в начале этого года, когда в январе месяце ГПУ была распространена информация о том, что по иску ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждена 15,5 млрд гривен. Реально возвращено за год 9 млрд грн. Отменены почти тысячу незаконных судебных решений, чем предупреждено потери государства на 2,3 млрд гривен", - сказал Чумак.

"На всех выступлениях тогда генпрокурор Юрий Луценко повторял, что это возвращенные живые, реальные деньги", - добавил он.

Чумак рассказал, что все решения судей передал на подсчет проекта "Наши деньги".

Шалайский рассказал, что во время подсчета они "очень лояльно относились к Генпрокуратуре".

"Где можно было причислить их достижение, мы там считали, даже если там были глубокие сомнения. Однако финальной цифрой, что у нас получилось, что подтверждено 3,8 миллиона гривен из этой десятки", - сказал он.

Шалайский рассказал, что активисты попытались разобраться, каким образом ГПУ "нагоняет эти суммы (возвращены деньги - ред.)".

"Есть три крупнейших проблемы с этими пакетами (с решениями судей - ред.). Первый, возвращаются деньги из бюджета в бюджет, и это считается прокурорами, что это возврат. Вторая, надувается за счет нормативной оценки земли. Третье, что прокуратура вступает в судебный процесс тогда, когда она вообще там не нужна. И у нас впечатление, что она вступает только для того, чтобы себе сделать плановые поступления", - сказал он.

По его словам было обработано 5600 судебных решений.

"Финалом можно сказать, что системы реального подсчета убытков государственного бюджета в Генеральной прокуратуре не существует", - сказал Шалайский.

Александр Шумилин, УП

Темы: Генпрокуратура деньги бюджет
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве задержали на взятке крупного чиновника из Генпрокуратуры 25 мая 2017, 17:00
ГПУ предъявила доказательство, что конфискованный миллиард Януковича – уже в бюджете 25 мая 2017, 15:09
ГПУ начала расследовать передачу газовых систем Фирташу 25 мая 2017, 14:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-чиновница Миндоходов избежала ареста за миллион гривен залога
Матиос: Вертолеты еще прилетят за теми, кто их не ждет
Кабмин не рассматривает прекращение железнодорожного сообщения с РФ - Омелян
Аваков хочет обсудить с Луценко суды, которые освобождают налоговиков
Все новости
Музыка недели

Плейлист от музыкального критика Игоря Панасова

Внутренние правила Facebook

Порно, насилие, терроризм...