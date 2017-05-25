ВР разрешила Парубию подписать закон о запрещении георгиевской ленты

Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект №2987, вводящий административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

За принятие проекта постановления №2987-П проголосовали 19 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом спикер парламента Андрей Парубий имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Как известно, 16 мая Рада ввела наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

17 мая депутаты от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич и Дмитрий Шенцев зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект.

21 мая Порошенко пообещал одобрить введение админответственности за пропаганду георгиевской ленты.