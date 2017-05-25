ВР разрешила Парубию подписать закон о запрещении георгиевской ленты

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Четверг, 25 мая 2017, 17:26

Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект №2987, вводящий административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

За принятие проекта постановления №2987-П проголосовали 19 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Таким образом спикер парламента Андрей Парубий имеет право подписать соответствующий законопроект и направить его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Как известно, 16 мая Рада ввела наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

17 мая депутаты от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич и Дмитрий Шенцев зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект.

21 мая Порошенко пообещал одобрить введение админответственности за пропаганду георгиевской ленты.

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IP: 94.179.223.---Шлакоблок25.05.2017 17:41
Как говорил один режисёр порнографического фильма: "Результат на лице".
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IP: 94.179.223.---Шлакоблок25.05.2017 17:37
«Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!» (Свирид Петрович Голохвастов).
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