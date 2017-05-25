Боевики бьют из запрещенной артиллерии, четверо раненых

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Четверг, 25 мая 2017, 18:35

В четверг боевики использовали в направлении Авдеевки запрещены Минскими соглашениями РСЗО "Град", а к югу от Донецка боевики использовали артиллерийские системы 152 мм калибра, четверо бойцов получили ранения.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-центр АТО.

Всего в четверг боевики 26 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников.

"Самой сложной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Там боевики обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины из минометов различных калибров, зенитной установки, гранатометов и стрелкового оружия. А около 14:00 часов дня два раза ударили по нашим позициям с РСЗО "Град", - отмечается в сообщении.

"На этом же направлении под вражеский огонь из минометов и пехотного вооружения попали опорные пункты подразделений сил АТО в районе Луганского, Зайцева и Песок", - добавили в пресс-центре.

На приморском направлении из временно оккупированного Докучаевска боевики совершили огневой налет, применяя мощные артиллерийские системы калибра 152 мм.

Также они дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Новотроицкого из 120-мм минометов.

Утром из таких же минометов бандиты вели огонь из Красногоровки. Кроме того, рядом с Красногоровкой, Широкино, Водяного и Богдановки в течение дня противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

На Луганском направлении с начала суток установилось относительное затишье. Однако после обеда боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи н.п. Нижнетеплое из стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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