РФ заявила, что запрет георгиевской ленты отложит выполнение Минских соглашений

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Четверг, 25 мая 2017, 19:00

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение Минских соглашений.

Об этом об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНИАН.

"С тем же самым запретом распространения и производства георгиевской ленточки. Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это окажет колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине", - сказала Захарова.

"Это дополнительный элемент разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов. Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более долгий срок выполнение Минских договоренностей", - добавила она.

Как известно, 16 мая Рада ввела наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

17 мая депутаты от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич и Дмитрий Шенцев зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за этот законопроект.

21 мая Порошенко пообещал принять введение административной ответственности за пропаганду георгиевской ленты.

25 мая Верховная Рада отказалась отменить результаты голосования за законопроект №2987, который вводит административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты.

Темы: Росcия США Минские соглашения
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IP: 35.187.34.---ReAlex25.05.2017 19:22
Відкладе виконання Мінських угод які і так Росія не виконує.
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