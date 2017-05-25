Корчак объяснила, почему не голосовала за результаты проверки деклараций правительства

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Четверг, 25 мая 2017, 19:51

Председатель НАПК Наталья Корчак объяснила, что не участвовала в голосовании за выводы по результатам проверки деклараций правительства, потому что документ был подготовлен не по правилам.

Об этом она сообщила в комментарии "Украинской правде".

"Перед тем, как принимать решение о результатах проверки деклараций, я как член НАПК, должна увидеть и изучить документ под названием "результат проведения проверки", который был удостоверен подписью уполномоченного лица, проводившего соответствующую проверку, и координатором направления - Русланом Радецким" , - отметила Корчак.

Она уточнила, что именно Радецкий контролировал процесс проведения полной проверки декларации и отвечает за ее результативность.

"В тех проектах решений, которые были сегодня предоставлены на заседании, отсутствует результативная часть - отсутствует вывод к которому пришло уполномоченное лицо в ходе осуществления полной проверки декларации. Например, утверждение о наличии или отсутствии состава правонарушения, связанного с коррупцией или коррупционных правонарушений" , - пояснила глава НАПК.

"К сожалению, резолютивная часть соответствующих проектов решений ограничивается "установлением срока для подачи субъектом декларирования декларации по достоверным сведениям", что никоим образом не представляет результаты проверки", - добавила Корчак.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании в четверг, 25 мая, не смогло утвердить выводы по результатам проверки деклараций премьера Владимира Гройсмана и министров его правительства.

Украинская правда

Темы: НАПК Кабинет министров декларации
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