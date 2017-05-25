Трамп: НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от РФ

407 просмотров
0
Четверг, 25 мая 2017, 22:36

Будущее НАТО должно быть сосредоточено на терроризме и миграции, а также угрозах от России на восточных и южных границах Альянса.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны быть сильными, крепкими и бдительными", - сказал Трамп, подчеркнув, что обсуждал эти вопросы с генсеком НАТО и несколькими лидерами стран Альянса.

Президент США подчеркнул, что в связи с новыми угрозами страны НАТО должны придерживаться своих обязательств относительно расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

"23 из 28 стран НАТО до сих пор не тратят столько, сколько они обещали и сколько должны тратить на свою оборону", - сказал он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия получила ряд новых видов оружия, что позволяет поддерживать "стратегический паритет" с НАТО.

Лидеры Североатлантического альянса будут обсуждать российский вопрос на встрече в Брюсселе в четверг.

Европейская правда

Темы: НАТО Росcия Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАТО в эпоху перемен: на что рассчитывает и что должна делать Украина 25 мая 2017, 12:31
Решение о присоединении НАТО к коалиции против ИГИЛ уже согласовано 25 мая 2017, 11:10
НАТО Дональда Трампа: как "отмененный" саммит Альянса станет победой президента США 24 мая 2017, 14:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд отпустил под залог экс-замглавы ГНА Полтавщины
Экс-премьер Греции получил ранения после взрыва в его автомобиле
НАПК проверила декларацию Гройсмана, но результат не может обнародовать
Экс-чиновница Миндоходов избежала ареста за миллион гривен залога
Все новости
Фестивальная история

Как «Таврийские игры» делали из Каховки музыкальную столицу

"Национальная фильма"

Как украинцы снимали кинооперы в Америке