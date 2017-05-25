Трамп: НАТО должно сосредоточиться на терроризме, миграции и угрозе от РФ

Будущее НАТО должно быть сосредоточено на терроризме и миграции, а также угрозах от России на восточных и южных границах Альянса.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Мы должны быть сильными, крепкими и бдительными", - сказал Трамп, подчеркнув, что обсуждал эти вопросы с генсеком НАТО и несколькими лидерами стран Альянса.

Президент США подчеркнул, что в связи с новыми угрозами страны НАТО должны придерживаться своих обязательств относительно расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

"23 из 28 стран НАТО до сих пор не тратят столько, сколько они обещали и сколько должны тратить на свою оборону", - сказал он.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия получила ряд новых видов оружия, что позволяет поддерживать "стратегический паритет" с НАТО.

Лидеры Североатлантического альянса будут обсуждать российский вопрос на встрече в Брюсселе в четверг.

Европейская правда