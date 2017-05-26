Найцікавіше: 2007. Ющенко стягує до Києва Внутрішні війська 2014. У Донецьку почалися бої за аеропорт 2016. Політв’язні Карпюк та Клих: 42 роки тюрми на двох

2001, субота

"Віддання ще не було, і ніхто заміж не вийшов". Екс-прем'єр Віктор Ющенко старанно уникає питання, з ким саме він буде будувати своє політичне майбутнє.

2002, неділя

Вступ України до НАТО може затягнутися на 8-10 років, вважає секретар РНБО Євген Марчук. Рішення про вступ до Альянсу Марчук назвав еволюцією зовнішньої політики України.

2003, понеділок

– Рада національної безпеки й оборони прийняла рішення про направлення українських миротворців в Ірак для участі у стабілізаційних силах у польському секторі. Мова йде про бригаду у складі 1600-1700 чоловік. Це рішення ще мають схвалити президент та парламент. Леонід Кучма цю ініціативу вже підтримав.

– На Туреччині впав літак Як-42, у числі пасажирів якого знаходилися 12 українців. Ніхто не вижив.

– Президент Леонід Кучма ліквідував посади державних секретарів. Інститут держсекретарів був введений в 2001 році. Держсекретар Кабінету міністрів і державні секретарі міністерств призначалися президентом на 5 років.

2004, середа

– Кримінальні справи проти Віктора Януковича, порушені наприкінці 1960-х та у 70-х роках, зникли. За словами голови Апеляційного суду Донецької області Олександра Кондратьєва, їх не вдалося знайти ані в Єнакіївському міському суді, ані в Апеляційному суді Донецької області. Кондратьєв припустив, що їх знищили за давністю.

– Влада шукає винних через вибухи боєприпасів на військових складах у Запорізькій області. Президент Леонід Кучма звинувачує в інциденті весь уряд Віктора Януковича. Прем'єр у свою чергу вважає винними військових. А спеціальна комісія Кабміну пропонує звільнити голів Генштабу та Сухопутних військ і оголосити догану міністру оборони Євгену Марчуку.

2005, четвер

– 3 млрд гривень витратила "Укрзалізниця" не за призначенням з березня 2004 року. Про такі результати перевірки відомства розповіли в Контрольно-ревізійному управлінні.

"Укразалізниця" – це був банкір виборчої кампанії провладного кандидата (Віктора Януковича, – ред.), я заявляю про це з усією відповідальністю, оскільки виявлені факти про це неспростовно свідчать", – заявив голова КРУ Микола Сивульський.

2006, п'ятниця

– Депутати Миколаївської облради та Донецької міськради проголосували за надання російській мові статусу регіональної.

2007, субота

– Найгостріша фаза політичної кризи. День третій.

До Києва починають стягуватися Внутрішні війська, які напередодні президент Ющенко вивів з підпорядкування МВС та підпорядкував їх собі.

Міністр внутрішніх справ Василь Цушко називає це незаконним. ДАІ та представники Партії регіонів намагаються перешкодити руху колон. Відставлений Ющенком генпрокурор Піскун загрожує арештом командувачу Внутрішніх військ Олександру Кіхтенку. У Соцпартії заявляють, що за приказом міністра транспорту збройні формування не будуть перевозити залізницею.

В Ющенка збираються представники коаліції та опозиції. Тим часом бійці Внутрішніх військ продовжують йти до Києва пішки.

2008, понеділок

– Кандидат на посаду Київського міського голови Олександр Турчинов, який фінішував другим, розповів, що міг би зняти свою кандидатуру на користь Віталія Кличка, якби в нього була впевненість, що Кличко здатен керувати Києвом. За його словами, якщо б Кличко мав би досвід керування хоча б підприємством, БЮТ розглянув би цю ідею.

На позачергових виборах мера Києва Кличко зайняв трете місце.

– Президент Віктор Ющенко повернув Внутрішні війська під підпорядкування МВС.

2009, вівторок

Українська армія не перейде на контрактну основу в 2010 році, як це планувалося раніше. Президент Ющенко доручив уряду розробити законопроект, який внесе зміни в статути Збройних Сил у зв'язку з відтермінуванням переходу армії на контрактну основу.

2010, середа

– Генерал Олексій Пукач, арештований за звинуваченням у вбивстві Георгія Гонгадзе, вимагає допитати по справі спікера Верховної Ради Володимира Литвина.

– Верховна Рада Криму визнала російську мову регіональною. Та й сам парламент рішенням депутатів змінив назву на "Верховний Совєт".

А кримський міністр освіти повідомив, що кримським школам порекомендували 1 вересня провести урок з вивчення програми президента Януковича "Україна для людей".

2011, четвер

– ЄС не побачив прогресу в боротьбі з корупцією в Україні. Про це сказав глава представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Необхідність поваги до верховенства права в Україні підкреслили і в посольстві ЄС в Україні.

Питання корупції не оминув і президент Віктор Янукович. Він закликав київську владу боротися з корупцією, не зважаючи на ранги. А щодо заяв європейських політиків, то в українському МЗС вважають, що вони обумовлені браком інформації про реальний хід антикорупційних розслідувань в Україні.

2012, субота

– Київська влада знайшла цікавий вихід, як приховати старий міський транспорт від гостей Євро-2012. Розбиті автобуси просто перевели на маршрути в околицях Києва.

– Більшість заарештованих неповнолітніх правопорушників більше року утримуються у СІЗО. Причому більшість підлітків сидить за незначні злочини. "Дехто – понад два роки, а один навіть близько трьох років. Тобто поки триває слідство, дитина перебуває у в'язниці", – розповів уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко.

2014, понеділок

– Україна почала бої за Донецький аеропорт. Вдень українські військові завдали авіаційного удару по позиціям терористів, які зайшли в аеропорт та не виконали вимог скласти зброю. Потім гвинтокрил знищив зенітну установку бойовиків.

Бої за ДАП триватимуть до наступного року.

– Петро Порошенко, який здобув перемогу на виборах президента, каже, що не буде змінювати прем'єра Арсенія Яценюка після інавгурації. Також Порошенко поділився планами продати свій бізнес (але не "5 канал"). "Зараз я хотів би закласти й інший приклад, коли обраний президент публічно продає бізнес-активи, які йому належать, для того, щоби сконцентрувати всю свою увагу на служінні державі", – розповів Порошенко.

– Росія вимагає від України до кінця тижня погасити 2 мільярди доларів боргу, після чого вона буде готова продовжити переговори з Україною щодо ціни на газ.

2015, вівторок

– Один український військовий загинув, ще 12 бійців дістали поранення за минулу добу у зоні проведення АТО. Загиблий військовий знаходився у медичному автомобілі ЗСУ, який бойовики розстріляли на Луганщині.

– Порівняно з квітнем минулого року у квітні 2015-го зарплата українців впала на 29,6%. Таку статистику надає Держстат.

– "Усередині коаліції створилася і влада, і опозиція. Тобто, дві великі фракції взяли на себе функції провладні. При цьому, три фракції, голосуючи за владу, виконують функції опозиції. Неймовірна ситуація. Таке можливо тільки в дитячому стані української державності". Глава фракції БПП Юрій Луценко розповідає про стан речей у Верховній Раді.

2016, четвер

– 22,5 років колонії Миколі Карпюку, 20 років – Станіславу Клиху. Таке рішення щодо українських політв'язнів виніс Верховний суд Чечні. Карпюка та Клиха звинуватили в участі в боях у Чечні в 90-х. Вони заперечують усі звинувачення.

– Бойовики опублікували контакти 1900 українських і закордонних журналістів, які були акредитовані в зоні АТО на початку конфлікту. Це дані, отримані станом на жовтень 2014 року.

– СБУ заборонила першому президенту СРСР Михайлу Горбачову в'їзд в Україну на 5 років. Раніше Горбачов публічно підтримав анексію Криму.

Рустем Халілов, для УП