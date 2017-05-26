Луценко возмущен залогами для экс-налоговиков

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Пятница, 26 мая 2017, 00:29

Генпрокурор Юрий Луценко возмущен избранием мягких мер экс-налоговикам, задержанным в рамках антикоррупционной спецоперации 24 мая.

Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.

"У судей есть все возможности, если не арестовать их, то хотя бы определить достаточные залоги. Отпускать человека, у которого дома были обнаружены в сумке 3,80 млн долларов США, под залог 15 млн грн, мне кажется неадекватным", - сказал глава ГПУ .

В то же время Луценко уверяет, что все 23 подозреваемых получат обвинительные акты, которые будут направлены в суд.

Он также добавил: "Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще, чем в тот день".

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Темы: Луценко налоги
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