В Киеве полиция усилит безопасность во время Марша Равенства

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Пятница, 26 мая 2017, 03:25

Полиция усилит меры безопасности на время проведения Марша Равенства "КиевПрайд – 2017", который пройдет в Киеве 18 июня.

Об этом сообщил руководитель киевских полицейских Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

По предварительной информации в этом году в мероприятии примут участие 5 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом.

"Столичная полиция усилит меры безопасности. В частности, к охране правопорядка будут привлекаться военнослужащие Национальной гвардии Украины, представители общественных организаций", - сообщили в полиции.

Крищенко заявил, что полиция "готова к общению, как с организаторами, так и с оппонентами марша".

Он пообещал, что любые провокации будут пресекаться.

Отмечается, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ. Также будут установлены металлоискатели.

"Для недопущения возможных террористических актов и предупреждения преступлений, к территории, где будет марш, мы ограничим доступ. Однако мы установим достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход представителям СМИ, дипломатических миссий и общественных организаций", - сказал Крищенко.

Напомним, в прошлом году на Марше Равенства произошли стычки, было несколько десятков задержанных.

Темы: полиция Киев
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