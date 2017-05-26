Большинство американцев считают Россию врагом – опрос

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Пятница, 26 мая 2017, 07:38

64% американцев считают, что Россия является врагом для США.

Об этом свидетельствуют данные национального опроса Fox News.

Телеканал отмечает, что согласно опросу марта 2013 года 40% американцев считали Россию врагом и 47% - другом.

Главным врагом США опрошенные назвали КНДР (93%), на втором месте Иран (80%), на третьем – Сирия (76%). Россия занимает 4-ое место.

При этом, согласно опросу, 73% американцев уверены, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника. Только 20% респондентов ответили, что Трамп считает РФ врагом.

Главным союзником США американцы назвали Канаду (96%), затем следуют Великобритания (95%), Франция (92%) и Германия (87%).

Опрос был проведен по телефону среди 1011 американцев с 21 по 23 мая. Погрешность составляет 3%.

Темы: США Росcия социология
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