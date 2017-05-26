Ночью боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

98 просмотров
0
Пятница, 26 мая 2017, 09:06

Прошлой ночью незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка".

Как сообщает Государственная пограничная служба утром 26 мая, огонь террористы открыли в 23:05 из минометов.

Обстрел вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших сред гражданских и военнослужащих нет.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

Темы: Донбасс боевые действия АТО Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хроника 26 мая. Начало боев за ДАП и приговоры Карпюку и Клиху 26 мая 2017, 08:00
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 5 военных ВСУ ранены 26 мая 2017, 06:51
ОБСЕ: За прошлую неделю на Донбассе погиб 1 мирный житель 26 мая 2017, 06:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 26 мая. Начало боев за ДАП и приговоры Карпюку и Клиху
Сутки в АТО: Боевики били из "Градов", 5 военных ВСУ ранены
Луценко заявил, что видит себя генпрокурором еще полгода
СЦКК: Боевики обстреляли жилой сектор в Красногоровке
Все новости
Сила духа

Девушка с рассеянным склерозом мечтает жить ради любви

"Cпи спокойно"

Волонтеры создали приложение-будильник, который собирает деньги для АТО