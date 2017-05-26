Ночью боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Прошлой ночью незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка".
Как сообщает Государственная пограничная служба утром 26 мая, огонь террористы открыли в 23:05 из минометов.
Обстрел вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.
Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших сред гражданских и военнослужащих нет.
Пограничники в ответ огонь не открывали.
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