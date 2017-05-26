Журналисты показали фото шикарного поместья Фирташа в Вене

Журналистам удалось найти фотографии интерьера и экстерьера настоящего дворца неподалеку от центра Вены, в котором живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Перший"), журналисты которой недавно посетили Австрию.

По их словам, снимки они нашли на сайте дизайнерского агентства.

Журналисты заметили, что за имением олигарха следят более десяти охранников.

Полученная ими выписка из австрийского реестра недвижимости свидетельствует, что дом зарегистрирован на компанию S-Quad Handels - und Beteiligungs.

Дом в Вене, в котором живет Дмитрий Фирташ Фото: программа "Схемы"

Как сообщалось, 2 мая народные депутаты от "Оппозиционного блока" летали в Вену на празднование дня рождения Дмитрия Фирташа. Среди гостей олигарха журналисты зафиксировали Сергея Левочкина, Михаила Папиева и Ивана Мирного.

В США Фирташа обвиняют по делу о взятках на сумму около 18,5 миллионов долларов при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии.

В то же время, по данным австрийских и испанских СМИ, в Испании Фирташа подозревают в причастности к преступной группе, которая отмыла деньги на сумму 10 миллионов евро и связана со Степаном Черновецким, сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, который живет с семьей в Барселоне.

В Украине полиция расследует два уголовных производства, связанных с Дмитрием Фирташем: в отношении группы компаний Ostchem и бывших руководителей компании "Нафтогаз Украины". В этих процессах он не имеет статуса подозреваемого.

В частности, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство относительно решения Кабинета министров о передаче государственных распределительных газовых сетей в хозяйственное ведение облгазам, 70% которых контролирует Дмитрий Фирташ и его партнеры.