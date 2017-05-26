В суде, который должен рассматривать дела против НАБУ, идут обыски

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Пятница, 26 мая 2017, 10:47

В Окружном административном суде Киева неизвестные проводят обыск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает 26 мая судья Борис Санин.

"В суде с 7 утра происходят обыски, которое проводят люди, с похожими нашивками как у НАБУ", - пишет Санин.

По словам Санина, судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ .

Первое дело – в котором общественная организация обжалует создание Общественной организации при НАБУ (там где избрали Маселка и других). В дальнейшем, Общественный совет принимал непосредственное участие в наборе работников НАБУ.

Второе – в котором общественная организация обжалует назначение зама НАБУ Гизо Углавы, так как у него есть два гражданства (одно - гражданство России).

Санин также сообщил, что судья Аблов 25 мая был на допросе в НАБУ (как свидетель) и подтвердил в протоколе допроса факт вмешательства НАБУ в судебный процесс по рассмотению дел, где стороной является НАБУ.

"Предположительно суд который дал санкцию на обыск - районный суд города Львова. Естественно, никому никаких официальных документов люди с нашивками НАБУ не показывали", – отмечает судья.

В то же время адвокат Роман Маселко указывает, что причина обысков НАБУ может быть в коррупционных составляющих самих судей.

"Вы думаете какая их причина? Может, что председатель суда Павел Вовк живет явно не за зарплату. Или может того, что Аблов то забывает, то вспоминает, что жену и получаю квартиры стоимостью 9100000 грн?", – пишет он в Facebook.

"Украинская правда" обратилась за оффициальным комментарием в НАБУ.

Ранее Высший совет правосудия отказался увольнять судью Аблова, который, по данным Маселко, 9 декабря 2013 года обязал "Беркут" разогнать Майдан.

Украинская правда

Темы: суд НАБУ
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