Балчун выступил за превращение вокзалов в торговые центры

1534 просмотра
0
Пятница, 26 мая 2017, 13:52

"Укрзалізниця" планирует увеличить доходы за счет использования вокзалов и привокзальных территорий в коммерческих целях.

Об этом заявил глава правления "Укрзалізниці" Войцех Балчун в интервью изданию LIGA.net.

По его словам, сейчас в "Укрзалізниці" ждут решения правительства, которое позволит распоряжаться имуществом.

"Затем мы сможем этим управлять и избавляться от того, что нам не нужно, но имеет ценность. За счет этого можно будет финансировать наши инвестиции. Мы говорим о превращении наших вокзалов в торговые центры", - сказал он.

Вместе с тем, Балчун признал, что в Украине сделать это не так просто, как, к примеру, в Польше, поскольку большинство вокзалов в крупных городах - это памятники архитектуры.

"Но также есть территория вокруг них, которая может использоваться в сотрудничестве с внешними партнерами, чтобы, сохраняя исторический характер строений вокзалов, использовать их в коммерческих целях", - сказал Балчун.

Как известно, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за увольнение Балчуна.

Темы: Укрзализныця транспорт
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Омелян про Балчуна: ему пора уйти 26 мая 2017, 10:24
"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию 25 мая 2017, 10:30
УЗ запускает дополнительный поезд "Интерсити+" в Одессу на летний период 22 мая 2017, 15:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Германия отказалась выдать Украине беглого банкира Курченко
Для части киевлян в июне подорожает отопление и горячая вода
НАБУ объяснило, почему обыскивает Окружной админсуд Киева и его главу
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 5 бойцов
Все новости
"Там не нудно!"

Як це – провести вісім років на Антарктиді

ДАП

26.05.2014 началась героическая и трагическая история борьбы за Донецкий аэропорт