Петренко верит в освобождение Карпюка и Клыха в рамках "Минска"

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Пятница, 26 мая 2017, 14:42

Министр юстиции Павел Петренко надеется, что незаконно осужденные в России украинцы Николай Карпюк и Станислав Клых вернутся в рамках обмена заложников, обсуждаемого в Минске.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, сообщает "Укринформ".

"Я все же полон оптимизма, что в рамках обмена заложников, который обсуждается Минской группой, есть шанс, что вернут и этих ребят. Тем более, что состояние здоровья у них очень сложное", - сказал министр.

Как известно, 26 мая 2016 года суд России посадил в тюрьму Карпюка (на 22,5 года) и Клыха (на 20 лет). Их обвинили в участии в боях в Чечне в 90-х годах. Сами ребята отрицают все обвинения.

25 мая министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что его министерство разработало законопроект о признании политическими узниками лиц, заключенных на неподконтрольных Киеву территориях.

По его словам, в случае принятия этого законопроекта такой статус могут получить около 60 украинцев.

Темы: политзаключенные Петренко Минюст Минские соглашения Росcия
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