Балчун: Контракт истекает 5 июня, посмотрим, продлят ли

1063 просмотра
0
Пятница, 26 мая 2017, 14:45

Войцех Балчун готов руководить публичным акционерным обществом "Укрзализныця" дальше, если ему продлят контракт.

"Контракт истекает 5 июня. Продление – это желание двух сторон: Кабмина и мое. Посмотрим, какое решение будет принято", – сказал он в интервью Лига.net.

"Могу сказать, что я себя чувствую комфортно. Любой вариант будет для меня хорошим. Это дает мне ощущение свободы", – добавил Балчун.

"Если серьезно, я считаю, что мы в начале пути. Начальный период для каждого менеджера наиболее сложный. Сейчас, создав команду, наладив процессы, мы готовы к скачку в росте фирмы. Если мне придется продолжать эту миссию, для меня это будет чудесное бизнес-приключение. Мне кажется, что условия будут немного легче, чем на первом, самом сложном этапе", – заявил он.

По словам Балчуна, в Европе видят, какие преобразования сделали в Украине: "Там фильтруют информацию, отбрасывают эмоции и черный пиар – смотрят на реальные результаты. С этим есть проблемы в Украине – эта грань часто стерта".

На вопрос о конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном он ответил, что не хотел бы "снова раздувать эту проблему".

"Изначально было совершенно другое предположение относительно того, какую позицию я займу. К их удивлению, я проявил большую самостоятельность. Это запустило всю лавину критики", – объяснил Балчун.

На слухи, что министру не понравилось, что глава УЗ решал вопросы напрямую с премьером без его участия, Балчун ответил: "Я пытаюсь отойти от вопросов, касающихся персональных конфликтов. На этих людей я смотрю через призму органов, которые они представляют".

"Если меня приглашает премьер-министр, а я руководитель крупнейшей госкомпании, у меня нет сомнений насчет того, могу или не могу я с ним встретиться. Тем более де-факто Кабмин – это владелец УЗ", – отметил он.

"Также, независимо от разных спекуляций в СМИ, я считаю нормальным, что я встречаюсь с главой транспортного комитета парламента (депутатом БПП Ярославом Дубневичем – ред.). Если меня приглашает министр иностранных дел или генпрокурор поговорить о делах УЗ, я тоже еду. Эта самостоятельность могла не до конца понравиться", – продолжил Балчун.

"Если говорить о личном, то я отделяю профессиональную и эмоциональную сферы. Наши дороги с министром пересекаются, и мы разговариваем", – добавил он.

Балчун также считает, что когда в набсовет "Укрзализныци" войдут независимые члены из международных кругов, "элемент политического влияния на УЗ будет меньше, хотя оно, конечно, полностью не исчезнет".

Как известно, Омелян не доволен деятельностью Балчуна и считает, что ему "пора уйти".

Алена Рощенко, УП

Темы: Укрзализныця кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Балчун выступил за превращение вокзалов в торговые центры 26 мая 2017, 13:52
Омелян про Балчуна: ему пора уйти 26 мая 2017, 10:24
"Укрзализныця" не планирует прекращать поезда в Россию 25 мая 2017, 10:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Правоохранители подвели итоги антикоррупционной спецоперации
Порошенко подписал указ о дополнительных мерах для обеспечения безвиза
Бобов уплатил в бюджет 38 миллионов и показал квитанции
Германия отказалась выдать Украине беглого банкира Курченко
Все новости
Diversity Matters

Кто и зачем пришел на антипогромный концерт в Киеве

BeVerySpecial

Хозяйка бара “Буду позже” Валерия Нойман — о своем деле, алкоголе и тату