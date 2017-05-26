Подозреваемый в расстреле мотоциклиста пришел в полицию

Подозреваемый в расстреле мотоциклиста в Киеве 25 мая пришел в полицию.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказала пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик.

"Есть человек, который обоснованно подозревается в совершении убийства, и он пришел в Дарницкое управления полиции. С ним работают следователи", - сказала она.

Как известно, 25 мая на Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба, в результате которой скончался мотоциклист.

Тогда полиция сообщила, что потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля.

Александр Шумилин, УП