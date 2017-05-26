В ГПУ подтвердили 38 миллионов от Бобова
Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что народный депутат Геннадий Бобов заплатил в бюджет почти 38 миллионов налогов.
Об этом на своей странице в facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Народный депутат Геннадий Бобов сдержал слово и оплатил определенную ГФС сумму налоговой недоимки в 37 млн 866 тыс 045 грн 02 коп. на счет Госказначейства. Достойный пример. Заплати налоги и спи спокойно в гордости за богатую страну", - написал Луценко.
Его пресс-секретарь Лариса Сарган уточнила, что теперь представление на снятие депутатской неприкосновенности с Бобова, поданное Генпрокуратурой в Верховную Раду, будет отозвано после решения следователя о прекращении производства в установленном законом порядке.
Ранее в пятницу народный депутат от "Видродження" Геннадий Бобов сообщил, что перечислил в госбюджeт около 38 млн гривен и показал квитанции об уплате. Однако он заявил, что не признает своей вины.
Украинская правда
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