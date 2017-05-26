Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты

Президент Петр Порошенко принял участие в испытании новой украинской ракеты.

Об этом сообщается в Twitter президента.

"Только что состоялось успешное испытание новейшей украинской ракеты.

Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех!", - говорится в сообщении.

Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети.

Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! pic.twitter.com/ya4STo9QZD — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2017

В то же время пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем сообщении в Facebook отметил, что испытания прошли "на одном из полигонов на юге страны".

"Из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства. Очень сильные впечатления", - отметил Цеголко.

Как сообщалось, 26 мая во время своего визита в Одесскую область президент Петр Порошенко похвалил Одесскую таможню за 1,2 млрд гривен, перечисленных на строительство дорог в области.