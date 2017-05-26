НАБУ застало судью Вовка в незадекларированном доме

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Пятница, 26 мая 2017, 17:26

Судья Окружного админсуда Киева Вовк находился в незадекларированном доме, когда к нему с обыском пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщили источники "Украинской правды" в НАБУ, обыски проводились и в квартире, и в доме.

В свою очередь журналисты bigus.info со ссылкой на НАБУ сообщают, что во время старта обысков утром сотрудники Бюро застали судью вместе с экс-супругой в загородном доме.

Сам Вовк убеждал журналистов, что живет в задекларированной квартире в Киеве.
 

 
Вовк был в доме, когда пришли детективы НАБУ
BIHUS.INFO

Согласно выписке из Госреестра недвижимости, экс-супруга судьи Светлана Вовк приобрела дом и землю в Вите-Почтовой в октябре 2016 года. На данный момент на земельном участке продолжается строительство еще одного дома.
 

 
Вовк строит еще один дом? Фото bihus.info 

Павел Вовк успешно прошел собеседование в качестве кандидата в Верховный Суд. У комиссии не возникло возражений по кандидатуре Вовка несмотря на коллекцию часов судьи, 33 вылета за границу в течение 3 лет и связи с Сергеем Киваловым и Александром Грановским.

Во время собеседования Вовк убеждал, что живет на сбережения.

Как известно, в пятницу, 26 мая, утром НАБУ пришло с обыском в Окружной админсуд Киева. Национальное антикоррупционное бюро также проводило обыск в доме председателя этого суда Павла Вовка.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка.

Темы: НАБУ
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