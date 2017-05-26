Суд избрал меру пресечения последнему из 23 задержанных экс-налоговиков – арест с правом залога в размере 10 млн гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Крайний на этот период времени, не нарушая срока задержания 72 часа задержаный нами 23-той экс-налоговик арестован судом с правом залога в размере 10 млн грн. Военные прокуроры сделали свою работу тихо, как и надо, без крика и благодаря вертолетам, которые любезно доставили всех в Киев. Правда, получили когнитивный диссонанс в домашних кабинетах экс налоговиков", - написал Матиос.

На фото - военный прокурор

Как стало известно "Украинской правде", речь идет об экс-главе налоговой Соломенского района Киева Анатолие Яценко.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95921000000 гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

11-м подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

4 подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову и не сбегать.

украинская правда