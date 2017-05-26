Кабмин в пятницу может назначить аудитора НАБУ

Кабинет Министров в пятницу может назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства.



В частности Кабмин должен был провести два заключительных собеседования с кандидатами на аудиторов НАБУ от правительства, однако смог провести лишь одну - с Карлосом Кастресана.



Связь с другим кандидатом, Максимом Гольдарб, не удалось установить. Общественная организация, которая его выдвигала, заявила, что он все время находится за границей.



После этого, Гройсман сказал: "Если кандидат неделю не может связаться... Вопрос идет два месяца".



"Тогда есть предложение фактически завершить процесс заслушивания кандидатов и перейти к процессу обсуждения. Далее уже в соответствии с этим, будет понятно, можем ли мы уже принимать решение", - сказал он.



Возражений на такое предложение не было. После этого онлайн-трансляция из Кабмина прервалась.



На своей странице в Facebook эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Виталий Шабунин написал, что Кабмин сегодня изберет своего аудитора.







Как сообщалось, правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.



Как известно, правительство 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, из которых имеет отобрать лучшего.



Первоначально подавались 16 кандидатур, трое претендентов снялись и не пришли на заседание рабочей группы. Еще один не соответствует заявленным требованиям.



Таким образом остаются 12 кандидатур: Джованни Кесслер, Роберт Сторч, Виктор Острянский, Сергей Гончаренко, Павел Комирчий, Михаил Буроменский, Александра Яновская, Аркадий Бущенко, Петрос Клеридес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресана и Марта Борщ.



Из них Общественные организации предложили Кабинета министров 9 кандидатур.



Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.



В 2017 году должен состояться первый подобный аудит НАБУ.



Украинская правда