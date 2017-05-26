Кабмин в пятницу может назначить аудитора НАБУ

462 просмотра
0
Пятница, 26 мая 2017, 18:05

Кабинет Министров в пятницу может назначить аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от правительства.

В частности Кабмин должен был провести два заключительных собеседования с кандидатами на аудиторов НАБУ от правительства, однако смог провести лишь одну - с Карлосом Кастресана.

Связь с другим кандидатом, Максимом Гольдарб, не удалось установить. Общественная организация, которая его выдвигала, заявила, что он все время находится за границей.

После этого, Гройсман сказал: "Если кандидат неделю не может связаться... Вопрос идет два месяца".

"Тогда есть предложение фактически завершить процесс заслушивания кандидатов и перейти к процессу обсуждения. Далее уже в соответствии с этим, будет понятно, можем ли мы уже принимать решение", - сказал он.

Возражений на такое предложение не было. После этого онлайн-трансляция из Кабмина прервалась.

На своей странице в Facebook эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Виталий Шабунин написал, что Кабмин сегодня изберет своего аудитора.



Как сообщалось, правительство провело собеседование с 10 кандидатурами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Кабмина.

Как известно, правительство 12 кандидатур на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, из которых имеет отобрать лучшего.

Первоначально подавались 16 кандидатур, трое претендентов снялись и не пришли на заседание рабочей группы. Еще один не соответствует заявленным требованиям.

Таким образом остаются 12 кандидатур: Джованни Кесслер, Роберт Сторч, Виктор Острянский, Сергей Гончаренко, Павел Комирчий, Михаил Буроменский, Александра Яновская, Аркадий Бущенко, Петрос Клеридес, Максим Гольдарб, Карлос Кастресана и Марта Борщ.

Из них Общественные организации предложили Кабинета министров 9 кандидатур.

Согласно закону о НАБУ, президент, Верховная Рада и Кабинет министров ежегодно определяют по одному члену комиссии из числа лиц, имеющих значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также имеют безупречную деловую репутацию.

В 2017 году должен состояться первый подобный аудит НАБУ.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров НАБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Говорите, если министры не ходят на комитеты, я поправлю 26 мая 2017, 12:20
КМУ подумает о восстановлении пунктов пропуска на границе с Румынией 26 мая 2017, 12:01
Корчак объяснила, почему не голосовала за результаты проверки деклараций правительства 25 мая 2017, 19:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин в пятницу может назначить аудитора НАБУ
На Черниговщине разбился самолет, упав на частный двор
В ГПУ подтвердили 38 миллионов от Бобова
Подозреваемый в расстреле мотоциклиста пришел в полицию
Все новости
Ручная робота

Молодые украинские графики и создатели принтов, которых нужно знать

Видео

Собака спасла двух бойцов АТО, взяв удар на себя