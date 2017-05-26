Дело Штепы передали в другой суд

Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, теперь будут слушать не в Коминтерновском, а в Ленинском райсуде Харькова.

Об этом рассказали в Апелляционном суде Харьковской области, передает Укринформ.

"Дело передано из Коминтерновского в Ленинский райсуд по ходатайству председателя Коминтерновского суда, так как в этом суде нет достаточного числа судей, имеющих полномочия для рассмотрения дела", - отметили в Апелляционном суде.

Дата начала нового рассмотрения дела, сказали в суде, пока не назначена.

Как известно, 23 мая Апелляционный суд Харьковской области вернул в Коминтерновский райсуд Харькова дело экс-мэра Славянска Нели Штепы на повторное распределение членов коллегии судей. Ранее распределение не состоялось из-за нехватки судей: одни ушли в отпуск, другие - на бюллетене.

12 мая Коминтерновский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты об отводе коллегии судей во главе с Оксаной Маньковской, которая слушала дело экс-мэра Славянска. После отвода дело будет направлено на повторное распределение судей, и слушания начнутся сначала, в четвертый по счету раз.

Ранее дело Штепы слушалось в Червонозаводском райсуде Харькова, где сменились две коллегии судей: под председательством Дениса Чудовского (уволен за нарушение присяги) и Виктора Ежова (отведен вследствие возбуждения в отношении него производства по факту содействия террористической группировке).

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.