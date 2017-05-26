Дело Штепы передали в другой суд

580 просмотров
0
Пятница, 26 мая 2017, 21:32

Дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы, теперь будут слушать не в Коминтерновском, а в Ленинском райсуде Харькова.

Об этом рассказали в Апелляционном суде Харьковской области, передает Укринформ.

"Дело передано из Коминтерновского в Ленинский райсуд по ходатайству председателя Коминтерновского суда, так как в этом суде нет достаточного числа судей, имеющих полномочия для рассмотрения дела", - отметили в Апелляционном суде.

Дата начала нового рассмотрения дела, сказали в суде, пока не назначена.

Как известно, 23 мая Апелляционный суд Харьковской области вернул в Коминтерновский райсуд Харькова дело экс-мэра Славянска Нели Штепы на повторное распределение членов коллегии судей. Ранее распределение не состоялось из-за нехватки судей: одни ушли в отпуск, другие - на бюллетене.

12 мая Коминтерновский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты об отводе коллегии судей во главе с Оксаной Маньковской, которая слушала дело экс-мэра Славянска. После отвода дело будет направлено на повторное распределение судей, и слушания начнутся сначала, в четвертый по счету раз.

Ранее дело Штепы слушалось в Червонозаводском райсуде Харькова, где сменились две коллегии судей: под председательством Дениса Чудовского (уволен за нарушение присяги) и Виктора Ежова (отведен вследствие возбуждения в отношении него производства по факту содействия террористической группировке).

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах
Кабмин избрал своего аудитора НАБУ
Кабмин в пятницу может назначить аудитора НАБУ
На Черниговщине разбился самолет, упав на частный двор
Все новости
Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским

Лайфхак

Как 30 дней передвигаться по городу только на велосипеде