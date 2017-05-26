АП Трампа: Санкции в отношении России можем разве что усилить

960 просмотров
0
Пятница, 26 мая 2017, 22:27

Администрация Дональда Трампа не будет ослаблять санкции в отношении России и наоборот может даже их усилить.

Об этом заявил советник президента США, директор Национального экономического совета Гарри Кон.

"Если говорить о вероятности, то мы скорее рассматриваем усиление позиции по России", - приводит слова Кона Эй-Би-Си.

Как сообщает Голос Америки, ранее председатель сенатского комитета по иностранным делам, республиканец Коркер заявил, что уже летом на Россию могут быть наложены новые санкции, в зависимости от того, улучшится ли взаимодействие Вашингтона и Москвы по Сирии.

Темы: Трамп санкции Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Make NATO great again: как Трамп договаривался в Брюсселе о военном бюджете для Альянса 26 мая 2017, 13:04
Трамп не знает, поддерживать ли санкции против России 26 мая 2017, 08:37
ФБР проверяет зятя Трампа в деле о связях с РФ – СМИ 26 мая 2017, 05:31
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах
Кабмин избрал своего аудитора НАБУ
Кабмин в пятницу может назначить аудитора НАБУ
На Черниговщине разбился самолет, упав на частный двор
Все новости
Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским

Лайфхак

Как 30 дней передвигаться по городу только на велосипеде