В Москве 10-летнего мальчика задержали за декламацию Шекспира

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Пятница, 26 мая 2017, 23:24

В центре Москвы сотрудники полиции задержали 10-летнего мальчика, читавшего стихи, и увезли его в ОВД, несмотря на протесты матери.

О случившемся "Медиазоне" рассказал отец ребенка Илья Скавронски.

По словам Скавронски, его супруга и сын гуляли в районе Арбата. На улице Воздвиженка мальчик стал декламировать прохожим фрагменты из "Гамлета" Уильяма Шекспира, в это время его мать находилась от него в 20-25 метрах.

"Жена сидела, читала книгу, а ребенок декламировал "Гамлета". Подъехал наряд милиции, о чем-то они разговаривали без ее участия. Потом скрутили его, есть видеозапись того, что происходило. Стали запихивать — она подошла, пыталась воспрепятствовать этому", — рассказывает отец ребенка.

Как отмечает Скавронски, при задержании полицейские вели себя грубо и матерились. В результате попыток его супруги помешать задержанию сына у нее оказалась порвана одежда и разбился планшет.

 

Отец ребенка объясняет, что, декламируя стихи, его сын не попрошайничал: "Он занимается театральной деятельностью. Для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами".

Мальчика одного отвезли в ОВД "Арбат". Сейчас там же находятся его родители. На отца составляют протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Скавронски не стал подписывать протокол из-за несогласия с его содержанием.

Отец мальчика добавил, что его супруге плохо. Он отметил, что в частной беседе замначальника ОВД грозил ему возможным задержанием супруги по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Первой о задержании ребенка в фейсбуке написала очевидец случившегося Люся Штейн. Она опубликовала видео инцидента, на котором видно плачущего мальчика в полицейской машине. Как рассказала Штейн "Медиазоне", полицейские утверждали, что мальчик занимался попрошайничеством.

Темы: Росcия полиция
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