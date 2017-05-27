Экс-налоговика "Минздоха" задержали с выданным в Крыму паспортом РФ

В ходе антикоррупционной операции, которая состоялась 24 мая, экс-налоговика Геннадия Козака задержали в аэропорту "Борисполь" с выданным в аннексирована Крыму российским паспортом.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в facebook.

При себе задержанный имел 8 тысяч российских рублей и паспорт РФ выданный в 2015 году оккупационными властями Крыма. В незаконном документе указано, что Козак имеет прописку в Ялте.

В 2011 году Козак был заместителем председателя государственной налоговой службы в Днепропетровской области, а в 2013 году был исполняющим обязанности председателя государственной налоговой службы в Житомирской области.

Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95921000000 гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

11-м подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

4 подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову и не сбегать.