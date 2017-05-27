Проект бюджета США на 2018 год предусматривает летальное оружие для Украины

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Суббота, 27 мая 2017, 02:02

Проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предусматривает помощь Украине по разным программам на общую сумму около $350 млн, в том числе возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В соответствии с обнародованным бюджетным запросом, на 2018 финансовый год общая сумма средств на программы помощи Украине по линии Госдепа и USAID составляет почти $204 млн. Эти средства предусмотрены на реализацию программ в сфере здравоохранения, поддержки экономического роста и содействия внедрению структурных реформ в Украине.

Отдельно, по линии Министерства обороны США предусмотрено выделение Украине помощи в сфере обороны и безопасности на $150 млн. Согласно бюджетному запросу, эти средства предлагается направить на обучение, оснащение и консультирование украинских военнослужащих, а также укрепление потенциала Украины для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, речь идет о предоставлении военной техники и снаряжения, другого оснащения и услуг военного предназначения, логистического обеспечения, разведывательную поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины. Также документ включает возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего не было в предыдущих бюджетах США.

Проектом консолидированного бюджета на 2018 год предлагается увеличить финансирование программ "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing, FMF) для стран Европы, Азии и Африки на сумму до $450 млн, по линии которых тоже может быть выделена помощь Украине.

В целом проект федерального бюджета предусматривает сокращение всех программ помощи со стороны США странам Европы и Азии на 60%. Часть Украины в текущем проекте составляет более 45% от всей американской помощи странам региона.

Дальше бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения. Таким образом, реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

Посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя агентству бюджетный запрос, сообщил, что важным является присутствие в тексте положения о предоставлении Украине летального оружия.

"Отдельно следует подчеркнуть, что бюджетное предложение Администрации включает положение о предоставлении нашему государству летального оружия оборонного предназначения, что выгодно отличается от запросов Администрации в предыдущие годы", - сказал посол.

Чалый также отметил, что положительным является увеличение финансирования программы FMF для стран Европы, Азии и Африки, по которой у Украины высокие шансы получить дополнительную помощь.

Он добавил, что украинское посольство в США, украинские дипломаты будут усердно работать над тем, чтобы в результате был принят документ, который будет более выгоден для Украины, чем исходный.

Темы: США оружие
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