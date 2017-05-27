Меркель и Трамп поговорили об Украине

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Суббота, 27 мая 2017, 04:25

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела на полях саммита Большой Семерки в Италии двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, во время которой коснулась и вопроса Украины.

Об этом глава немецкого правительства сообщила журналистам после завершения первого дня саммита, передает Укринформ.

"Мы еще раз обсудили тему Украины, Минского процесса, а также то, как мы здесь можем совместно хорошо работать. Я думаю, здесь у нас развивается хорошее сотрудничество", - сказала Меркель.

Кроме этого, стороны обсудили порядок Большой Двадцатки, в которой Германия в этом году председательствует, климатическое соглашение и торговлю. Меркель отметила, что хотя ее страна и имеет большой торговый профицит с США, она и инвестирует туда большие деньги, поэтому не следует зацикливаться только на каких-то одних цифрах.

Характеризуя первый день саммита Большой Семерки, Меркель назвала его атмосферу "очень конструктивной и очень честной". Она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом, а также то, что в вопросе конфликтов в Сирии и Ливии мнения участников "во многом совпадали".

Однако при обсуждении тем торговли и климата были противоречия. По словам канцлера, шесть лидеров дали четко понять американской стороне, приведя "массу аргументов", что они надеются, что США в конце все же останутся участниками Парижского климатического соглашения. Американская сторона, сказала Меркель, дала четко понять, что еще не приняла решение, что будет дальше работать над этим.

Продолжатся переговоры и по торговым отношениям, пока единства с этим нет. Рабочие группы будут работать всю ночь, пытаясь выработать какую-то взаимоприемлемую позицию; какой она будет, Меркель прогнозировать не берется.

Что касается беженцев, то отдельного заявления, как планировалось, не будет, но проблема будет упомянута в заключительном документе.

Темы: Меркель Трамп Минские соглашения
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