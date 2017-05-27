Конгрессмен США после визита на Донбасс: Путина надо остановить

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Суббота, 27 мая 2017, 05:55

Украина - эпицентр войны против путинской агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира.

Об этом заявил конгрессмен, председатель комитета Палаты представителей США по внутренней безопасности Майкл Маккол, сообщает Голос Америки.

"Здесь эпицентр войны против путинской неприкрытой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, а против всего мира. Каждый день существует невидимая киберугроза, угроза отключения электросетей, финансового сектора и, собственно, правительства", - отметил конгрессмен.

"Мы многого можем научиться у Украины и уже узнали много в течение этого путешествия, но единственная вещь очевидна - Путина надо остановить", - добавил он.

"После пребывания на переднем крае российской агрессии и, проведя переговоры с лидерами других стран, я осознал, что нам нужно делать для того, чтобы поддержать их, и также узнал о том, чего может научить нас их опыт для усиления нашей кибербезопасности и национальной безопасности", - говорится в заявлении конгрессмена Маколла, размещенном на сайте Комитета по внутренней безопасности.

Делегация конгрессменов, которую возглавлял Маккол, провела ряд встреч в Украине ранее в этом месяце.

Темы: Донбасс АТО Росcия США
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