На Ровенщине полиция изъяла янтаря на 2 млн

245 просмотров
0
Суббота, 27 мая 2017, 07:55

Во время проведения санкционированных обысков по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела правоохранители Ровенской области изъяли более 110 килограммов янтаря на сумму 2 млн гривен.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 26 мая, на основании постановления суда сотрудники Управления защиты экономики в Ровенской области Нацполиции совместно с Ровенской местной прокуратурой провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства. Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. стоимость изъятого янтаря достигает двух миллионов гривен", - говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, 17 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура закончила досудебное расследование по так называемой "ровенской янтарной мафии" во главе с экс-заместителем областного прокурора.

Ранее, в июле 2016 года, прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.

Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Темы: янтарь Ровенская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура закончила расследование по "янтарной мафии" Ровенщины 17 мая 2017, 10:37
На Волыни изъяли янтаря почти на $2 миллиона 29 апреля 2017, 18:58
ГПУ связывает экс-добровольцев с торговлей янтарем и оружием 6 апреля 2017, 12:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский
Проект бюджета США на 2018 год предусматривает летальное оружие для Украины
Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах
Кабмин избрал своего аудитора НАБУ
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Гааге

Львов

Союзниками, или История "другого" Львова