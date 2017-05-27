У Грицака сообщили, что теперь глава Запорожской ОГА - генерал-майор СБУ в запасе

1597 просмотров
0
Суббота, 27 мая 2017, 10:52

Генерал-майор СБУ Константин Брыль, который с апреля 2016 года занимает должность главы Запорожской ОГА, уволен в запас.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 27 мая.

"В СБУ приняли отставку генерал-майора СБУ Константина Брыля. Его решение об увольнении в запас согласовали глава СБУ Василий Грицак и президент Петр Порошенко. Константин Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности главы Запорожской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.

Как известно, президент Петр Порошенко назначил Константина Брыля главой Запорожский ОГА в апреле 2016 года. Брыл занимал данную должность в качестве исполняющего обязанности с декабря 2015 года, до этого с сентября работал в должности первого замглавы ОГА.

В декабре 2016 года тогдашний прокурор ГПУ Владислав Куценко подал рапорт в ГПУ, в котором просил начать расследование действий главы Запорожской ОГА злоупотребления властью или служебным положением. По словам Куценко, рапорт, в котором говорилось о земельных махинациях, зарегистрировали ГПУ и САП.

Темы: СБУ Запорожье
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суды наказали 9 антиукраинских администраторов из "Одноклассников" и "ВКонтакте" 26 мая 2017, 12:08
В Киеве задержали на взятке крупного чиновника из Генпрокуратуры 25 мая 2017, 17:00
Глава СБУ: Об отставке со мной никто не говорил 25 мая 2017, 13:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Хмельнитчине локомотив столкнулся с пассажирским поездом: 6 травмированных, 3 - дети
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский
Проект бюджета США на 2018 год предусматривает летальное оружие для Украины
Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах
Все новости
Фестивальная история

Как «Таврийские игры» делали из Каховки музыкальную столицу

Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским