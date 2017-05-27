У Грицака сообщили, что теперь глава Запорожской ОГА - генерал-майор СБУ в запасе
Генерал-майор СБУ Константин Брыль, который с апреля 2016 года занимает должность главы Запорожской ОГА, уволен в запас.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 27 мая.
"В СБУ приняли отставку генерал-майора СБУ Константина Брыля. Его решение об увольнении в запас согласовали глава СБУ Василий Грицак и президент Петр Порошенко. Константин Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности главы Запорожской облгосадминистрации", - говорится в сообщении.
Как известно, президент Петр Порошенко назначил Константина Брыля главой Запорожский ОГА в апреле 2016 года. Брыл занимал данную должность в качестве исполняющего обязанности с декабря 2015 года, до этого с сентября работал в должности первого замглавы ОГА.
В декабре 2016 года тогдашний прокурор ГПУ Владислав Куценко подал рапорт в ГПУ, в котором просил начать расследование действий главы Запорожской ОГА злоупотребления властью или служебным положением. По словам Куценко, рапорт, в котором говорилось о земельных махинациях, зарегистрировали ГПУ и САП.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.