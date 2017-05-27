В Ровно на взятке задержали двух полицейских

691 просмотр
0
Суббота, 27 мая 2017, 11:21

В Ровно задержали двух полицейских, которые требовали взятку у местной жительницы за непривлечение ее к уголовной ответственности.

Об этом 27 мая сообщили в Службе безопасности Украины.

"Майор и капитан уголовного розыска требовали от местной жительницы 1 тыс. долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности за покупку краденого имущества. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленников, согласно ст. 208 УПК в центральном парке города при получении денег", - сообщили в СБУ.

 

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 368 УК Укрaины, решается вопрос об уведомлении полицейским о подозрении в совершении преступления, избрание меры пресечения и отстранение от должности. 

Темы: полиция взятка СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутата Полтавского облсовета задержали за попытку дать взятку полицейскому 27 мая 2017, 05:20
В Москве 10-летнего мальчика задержали за декламацию Шекспира 26 мая 2017, 23:24
Полиция задержала большинство причастных к теракту в Манчестере 26 мая 2017, 22:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Хмельнитчине локомотив столкнулся с пассажирским поездом: 6 травмированных, 3 - дети
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский
Проект бюджета США на 2018 год предусматривает летальное оружие для Украины
Суд в Лондоне отложил вынесение решения в споре Украины и РФ о 3 миллиардах
Все новости
Фестивальная история

Как «Таврийские игры» делали из Каховки музыкальную столицу

Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским