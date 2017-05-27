Турчинов рассказал об успешном испытании украинских ракет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об успешном испытании ракетного вооружения, которое производят предприятия украинского ОПК.

По сообщению пресс-службы СНБО, испытания ракет состоялись 27 мая.

По словам Турчинова, одной из задач испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей, а также проверка работы системы управления ракетами во время наведения и поражения целей на повышенной дальности.

"Их точность и эффективность поражения и мощность боевой части соответствуют всем требованиям военных ... Расстояние от точки прицеливания до места попадания составляла всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров. Украинские ракеты бьют точно в цель", - заявил Турчинов.

Участие в испытаниях также приняли президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак.