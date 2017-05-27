Разведка: боевики в авральном порядке оборудуют окопы

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Суббота, 27 мая 2017, 13:20

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики в авральном порядке оборудуют окопы для техники.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Командиры передовых подразделений в авральном порядке заставляют подчиненных круглосуточно оборудовать окопы для техники, в результате чего увеличилось количество травм и случаев самовольного оставления передовых позиций военнослужащими из бригад в н.п. Кальмиусское, Донецк, Луганск и Брянка", - сообщили в разведке.

Также в ГУР МОУ отмечают, что возмущение местных жителей вызвало занятие передислоцированными подразделениями полка морской пехоты (Новоазовск) территорий в н.п.Седово, где в летний период традиционно размещались отдыхающие.

"Передислокация боевиков существенно ограничивает количество прибытия отдыхающих, от которых зависит заработок местных жителей", - отметили в ГУР.

Темы: АТО Донбасс
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