Разведка: боевики в авральном порядке оборудуют окопы

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики в авральном порядке оборудуют окопы для техники.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Командиры передовых подразделений в авральном порядке заставляют подчиненных круглосуточно оборудовать окопы для техники, в результате чего увеличилось количество травм и случаев самовольного оставления передовых позиций военнослужащими из бригад в н.п. Кальмиусское, Донецк, Луганск и Брянка", - сообщили в разведке.

Также в ГУР МОУ отмечают, что возмущение местных жителей вызвало занятие передислоцированными подразделениями полка морской пехоты (Новоазовск) территорий в н.п.Седово, где в летний период традиционно размещались отдыхающие.

"Передислокация боевиков существенно ограничивает количество прибытия отдыхающих, от которых зависит заработок местных жителей", - отметили в ГУР.