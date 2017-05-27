Трамп назвал терроризм темой №1 на встрече "Большой семерки"

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Суббота, 27 мая 2017, 14:43

Важнейшим вопросом для обсуждения на встрече G7, проходящей в Италии, является тема борьбы с терроризмом.

Об этом 27 мая заявил президент США Дональд Трамп.

"Много очень важных вопросов для обсуждения (на встрече, которая состоится 27 мая). Первый в списке, конечно же - терроризм", - отметил он.

Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".

В воскресенье кроме вопросов безопасности ожидается обсуждение вопросов торговли и санкций против РФ.

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Комментарии — 1
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IP: 93.74.43.---Spirito27.05.2017 15:14
Якщо визнають Росію(владу) терористом - тоді й почнеться справжня
боротьба з тероризмом на планеті.
Тоді й почнуть публічно всім світом говорити про те,хто кого чим тероризує і чому(!).
Можливо тоді й здогадаються(побачать шлях) як дійти до мирного життя на планеті.
(без "вавилонських веж" і "єгипетських пірамід")
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