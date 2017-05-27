Трамп назвал терроризм темой №1 на встрече "Большой семерки"
Важнейшим вопросом для обсуждения на встрече G7, проходящей в Италии, является тема борьбы с терроризмом.
Об этом 27 мая заявил президент США Дональд Трамп.
"Много очень важных вопросов для обсуждения (на встрече, которая состоится 27 мая). Первый в списке, конечно же - терроризм", - отметил он.
Как известно, 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии проходит саммит лидеров "Большой семерки".
В воскресенье кроме вопросов безопасности ожидается обсуждение вопросов торговли и санкций против РФ.
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боротьба з тероризмом на планеті.
Тоді й почнуть публічно всім світом говорити про те,хто кого чим тероризує і чому(!).
Можливо тоді й здогадаються(побачать шлях) як дійти до мирного життя на планеті.
(без "вавилонських веж" і "єгипетських пірамід")