British Airways отменила все рейсы из 2 аэропортов из-за компьютерного сбоя

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Суббота, 27 мая 2017, 16:17

Авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с существенным компьютерным сбоем. 

Об этом сообщает ВВС.

По данным СМИ, режим введен в 18:00 по местному времени 27 мая.

Отмечается, что всем пассажирам, которые не смогут воспользоваться услугами ВА из-за отмены рейсов, будет предложено перепланировать свои вылеты или возвращена стоимость билетов.

Рейсы других авиакомпаний, которые выполняют перелеты из аэропортов Хитроу и Гэтвик, остаются без изменений.

Темы: авиа Великобритания
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