Львовский предприниматель переоформил на себя убежище для населения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконное отчуждение имущества Львовского городского совета.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что местный предприниматель незаконно переоформил во владение 100 квадратных метров коммунальной собственности, которая ранее использовалась как убежище для населения от средств массового поражения в условиях чрезвычайного положения.

По заключению экспертов рыночная стоимость противоправно отчужденного имущества в центре Львова составляет 10 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.