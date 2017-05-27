Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил антикоррупционеров в "подбрасывании дохлых кошек" полиции.

Как передает УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

По словам Авакова, в целом он поддерживает антикоррупционную борьбу, направленную против чиновников разного уровня. Вместе с тем, он заявил, что некоторые антикоррупционеры, контролирующие чиновников, зарабатывают больше денег, чем сами чиновники, а также делают на этом политические карьеры.

"Не может антикоррупционер, который получает 60 тыс. грн в месяц, требовать что-то от офицера с зарплатой в 2 тыс. грн. К примеру, заработная плата министра МВД колеблется от 47 до 50 тыс. грн", - отметил Аваков.

"Люди, карьеру необходимо создавать на позитивных шагах! Конечно, и негатив необходимо выявлять. Для этого у нас работает служба внутренней безопасности. Примерно ежедневно фиксируем аресты 2-3 офицеров. Однако постоянное "подбрасывание дохлой кошки" в нашу тяжелую работу я не очень приветствую", - добавил он.