Аваков обвинил антикоррупционеров в "подбрасывании дохлых кошек"

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Суббота, 27 мая 2017, 19:10

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил антикоррупционеров в "подбрасывании дохлых кошек" полиции.

Как передает УНИАН, об этом министр сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

По словам Авакова, в целом он поддерживает антикоррупционную борьбу, направленную против чиновников разного уровня. Вместе с тем, он заявил, что некоторые антикоррупционеры, контролирующие чиновников, зарабатывают больше денег, чем сами чиновники, а также делают на этом политические карьеры.

"Не может антикоррупционер, который получает 60 тыс. грн в месяц, требовать что-то от офицера с зарплатой в 2 тыс. грн. К примеру, заработная плата министра МВД колеблется от 47 до 50 тыс. грн", - отметил Аваков.

"Люди, карьеру необходимо создавать на позитивных шагах! Конечно, и негатив необходимо выявлять. Для этого у нас работает служба внутренней безопасности. Примерно ежедневно фиксируем аресты 2-3 офицеров. Однако постоянное "подбрасывание дохлой кошки" в нашу тяжелую работу я не очень приветствую", - добавил он.

Темы: Аваков коррупция
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IP: 93.75.41.---formalin27.05.2017 19:45
Антикорупціонер не щось від офіцера вимагає - а і він, і суспільство хоче, щоб цей офіцер не крав, не брав хабарів і був порядною людиною на службі державі. До речі, і від чиновника того ж вимагається. І коли у цього чиновника чи офіцера задекларовані велетенські суми, а вони ніколи у бізнесі не працювали - то звідки гроші?.. Адже за сучасних цін і зарплат на будинок з машиною навіть за 30 років не назбираєш! Ось із чого має виходити міністр, і дивитись на це не з позиції успішного бізнесмена, а з точки зору людини з середньою зарплатою! А рахувати гроші у кишені антикорупціонера треба тоді, коли його видатки не відповідають доходам, і спочатку вимагати пояснень, а лише потім шукати порушення. Бо поки що наїхати встигли на кількох - але нічого не довели!
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