В Укрзализныце рассматривают две причины столкновения поездов

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Суббота, 27 мая 2017, 19:46

Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные причины, вследствие чего произошло столкновение поездов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, которая предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - отметил Кравцов.

 
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Также председатель наблюдательного совета сообщил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а Укрзализныця возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.

 
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Пресс-служба также сообщает, что пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения.

Как сообщалось, 27 мая в 5:55 часов на ст. Негин Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда №139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. В результате этого транспортного происшествия произошел сход одного пассажирского вагона и локомотива. Легкие травмы получили 6 пассажиров, 4 из них дети.

Темы: Укрзализныця
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